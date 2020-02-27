В Воронежской области запретили продавать детям снюсы и электронные сигареты

27 Февр. 2020 2020-02-27T20:50:14+03:00

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На 52-м заседании Облдумы депутаты единогласно приняли закон, устанавливающий на территории Воронежской области запрет на розничную продажу несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина. То есть снюсов и вейпов.

Документ разработали в короткие сроки – после многочисленных обращений воронежцев. Напомним, в конце 2019-го появились сообщения о массовой продаже снюсов возле школ, а также о случаях отравлений подростков этой гадостью. Концентрация никотина в снюсах в среднем составляет 40-60 мг/г (в некоторых упаковках доходит и до 100 мг/г) – это в 40 раз больше, чем в обычной сигарете.

- Никотин в таких дозах быстро вызывает стойкую физическую и психическую зависимость, а также серьезные заболевания центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, увеличивает риск развития онкологических заболеваний. И это особенно опасно для детей и подростков. В последнее время наблюдаются многочисленные случаи отравления детей никотином в процессе употребления никотиносодержащей продукции, имеются случаи летального исхода. Поэтому нам необходимо было закрыть эту правовую лазейку, - отметил один из соавторов закона, председатель думского Комитета по охране здоровья Иван Мошуров.

- Новый закон позволит наказывать за распространение среди несовершеннолетних снюсов, электронных сигарет и их аналогов на территории региона, пока соответствующая сфера не отрегулирована на федеральном уровне, - добавил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

ИСТОЧНИК KP.RU