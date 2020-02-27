Воронежский театр драмы поставил спектакль о поющих старушках

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:48:10+03:00

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Стол с рушниками, круглый ковер на полу и артистки в народных платьях. В Воронежском драмтеатре показали премьеру. Комедию «Баба Шанель» о фольклорном ансамбле бабушек по пьесе драматурга Николая Коляды поставил Никита Рак.

Хор никому не нужных 75-90-летних старушек-инвалидов ждет «ребрендинг»: в коллектив придет «молодуха» - недавно вышедшая на пенсию охранница. «Баба Шанель», так окрестили новую солистку хора, попытается завести свои порядки…

- Посыл этой пьесы в том, что каждому человеку нужно давать возможность делать то, что он хочет, и не препятствовать. Мне хотелось похулиганить, сделать спектакль-праздник, - отмечает режиссер. – Смысл пьесы в том, что дело вовсе не в цифрах возраста, а в том, как человек себя ощущает. Этот спектакль должен ломать стереотипы, которые сложились в нашем обществе. Не надо бояться старости, ведь и в конце жизни можно радоваться, находить какие-то интересные занятия. Этот спектакль и об искусстве, и о взаимоотношениях…

В спектакле играет «золотой состав» актрис - Елена Гладышева, Надежда Леонова, Ольга Рыбникова, Ирина Кулешова, Татьяна Беляева, Светлана Поваляева. Также в постановке заняты Андрей Щербаков и Владимир Летунов.

«Бабу Шанель» покажут 12 и 27 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU