В Воронежской области в доме инвалидов упорно не хотят чинить лифт

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:00:57+03:00

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Сотрудники Острогожской межрайонной прокуратуры проверили работу объектов социальной инфраструктуры и нашли немало нарушений.

По данным надзорного ведомства, инвалиды не могут без сверхусилий либо чьей-то помощи зайти в билетные кассы транспортной организации ООО «Экспресс», территориальный отдел Росреестра, в магазины. Прокуратура внесла представления руководителям организаций об устранении нарушений закона.

А в Доме-интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат Коротоякский», где сейчас живут 100 человек , не работает лифт для маломобильных групп населения. В ноябре 2019 года руководителю учреждения внесли представление. В нем указывали на необходимость немедленного ремонта лифта. Однако воз и ныне там. В здании два этажа. Подняться на второй для людей, живущих в интернате, мягко говоря, сложно.

По результатам проверки прокуратура направила иск в суд с требованием обязать начальников интерната наконец-то починить лифт.

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ИСТОЧНИК KP.RU