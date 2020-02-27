Жительницу Воронежской области накажут за неправильное использование маткапитала

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:46:31+03:00

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В Грибановке будут судить местную жительницу за нарушения в использовании средств материнского капитала.

Мать двоих несовершеннолетних детей купила в кредит дом и земельный участок. И обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья. В связи с требованиями федерального законодательства она представила нотариальное обязательство о том, что обязуется в течение полугода после снятия обременения с жилого помещения оформить жилой дом в общую долевую собственность первого, второго, и последующих детей, с определением размера долей по соглашению.

Прокуроры однако установили, что обременение на жилой дом снято в июле 2019 года, но до настоящего времени нерадивая мать не исполнила нотариальное обязательство – не зарегистрировала право собственности детей на жилое помещение.

- В целях недопущения нарушения жилищных прав детей, прокурор района направил в суд иск о возложении на ответчицу обязанности оформить жилой дом в общую долевую собственность детей в равных долях, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU