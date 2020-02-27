Жительницу Воронежской области накажут за неправильное использование маткапитала
В Грибановке будут судить местную жительницу за нарушения в использовании средств материнского капитала.
Мать двоих несовершеннолетних детей купила в кредит дом и земельный участок. И обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами маткапитала на погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение жилья. В связи с требованиями федерального законодательства она представила нотариальное обязательство о том, что обязуется в течение полугода после снятия обременения с жилого помещения оформить жилой дом в общую долевую собственность первого, второго, и последующих детей, с определением размера долей по соглашению.
Прокуроры однако установили, что обременение на жилой дом снято в июле 2019 года, но до настоящего времени нерадивая мать не исполнила нотариальное обязательство – не зарегистрировала право собственности детей на жилое помещение.
- В целях недопущения нарушения жилищных прав детей, прокурор района направил в суд иск о возложении на ответчицу обязанности оформить жилой дом в общую долевую собственность детей в равных долях, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU