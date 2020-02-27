Из воронежского «Бурана» ушли четыре игрока

27 Февр. 2020 2020-02-27T15:05:53+03:00

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В «Буране» приняли решение о расторжении контрактов с четырьмя игроками.

Двое вратарей: 25-летний Олег Назаров и 26-летний Максим Аляпкин по статистике отраженных бросков были весьма неплохи: оба отразили больше 90 процентов. Но вот с доверием тренерского штаба у них обстояло не очень. Оба провели немного матчей, а Аляпкин и вовсе в конце сезона запомнился обидными ляпами. Ставку наверняка сделают на напротив отлично зарекомендовавшего себя 20-летнего Владислава Окоряка. А подменять его будут два ровесника: Даниил Исаев и воронежец Егор Литвинцев.

Еще более прогнозируемым было расставание с 25-летним защитником Русланом Трубкиным и с 21-летним нападающим Данилой Цыгановым. У Трубкина всего одна результативная передача за сезон, при этом он не выглядел образцом надежности при игре в обороне. Близкая к катастрофической для нападающего статистика и у Цыганова. За весь сезон только гол и результативная передача.

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ИСТОЧНИК KP.RU