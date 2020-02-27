Житель Воронежской области по пьяни порезал шины двух ВАЗ

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:09:20+03:00

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Под Воронежем по горячим следам задержали автомобильного хулигана.

В ночь на 26 февраля в Калаче мужчина набросился с ножом на колеса припаркованных во дворе одного из домов автомобилей ВАЗ-2106 и ВАЗ-21115.

Всего пять минут потребовалось росгвардейцам, чтобы разыскать хулигана. Им оказался 40-летний нетрезвый рецидивист, ранее судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. Теперь в свой послужной список он добавит еще и хулиганство.

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ИСТОЧНИК KP.RU