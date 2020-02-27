Средняя номинальная зарплата в Воронежской области составила 33 375 рублей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:42:25+03:00

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Воронежстат опубликовал данные о размере среднемесячной номинальной начисленной зарплаты в Воронежской области в 2019 году. По данным ведомства, она составила 33 375 рублей. По сравнению с 2018 годом воронежцы стали получать на 7,1% больше. В тоже время, в декабре прошлого года среднемесячная зарплата составляла 40 633 рубля. С учетом роста индекса потребительских цен, в 2019 году реальный размер зарплаты вырос на 2,6% перед 2018 годом.

Больше всего в регионе зарабатывают финансисты и страховщики: зарплаты в этих сферах в 1,8 превысили среднеобластной уровень. На 44% процента выше этого уровня получают работники организаций, производящих химические вещества и химические продукты; на 43 процента – работники предприятий в области информации и связи; на 35 процентов – в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также осуществляющих кондиционирование воздуха.

Самыми низкооплачиваемыми в 2019 году были работники производств бумаги и бумажных изделий (37 % от среднеобластного уровня), текстильных изделий (38 %), кожи и изделий из нее (44 %).

ИСТОЧНИК KP.RU