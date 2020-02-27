В Воронеже молодая мама доверила ребенка супружеской паре и лишилась драгоценностей

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:17:37+03:00

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У 29-летней жительницы Коминтерновского района украли драгоценностей на сумму более 45 тысяч рублей.

Женщину подвела доверчивость. Она попросила присмотреть за своей новорожденной дочкой соседей по общежитию – супружескую пару. Передышка ей нужна была, чтобы оформить документы на ребенка. Жена, действительно, занималась с малышом. А вот муж был настроен на то, чтобы чем-нибудь поживиться. И вскоре нашел ювелирные изделия. Сдал их в ломбард, а вырученные деньги потратил.

- 34-летнего мужчину задержали, он признал свою вину, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Полицейские выяснили, что именно к нему вначале обратилась за помощью молодая мама, а он уже порекомендовал свою супругу. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда мужчина будет сидеть в следственном изоляторе.

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ИСТОЧНИК KP.RU