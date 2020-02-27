В Воронеже ограбили мужчину и угнали «девятку»

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:59:20+03:00

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Вечер 26 февраля и ночь 27 февраля выдались беспокойными в двух районах Воронежа.

В Ленинском районе на улице Матросова мужчина шел по безлюдной улице, и тут на него напал незнакомец. Преступник ударил свою жертву и отобрал девять тысяч рублей. Вскоре грабителя задержали сотрудники уголовного розыска. Его личность установили. Это 29-летний местный житель.

В Левобережном районе на Ленинском проспекте угнали «девятку». Воров быстро поймали. Вскоре их личности установили - одному 21 год, другому 24. Угонщики признали свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU