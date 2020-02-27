Уволенных сотрудников воронежского завода "Электроприбор" ждут на 29 предприятиях

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:49:42+03:00

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На воронежском заводе «Электроприбор» грядут очередные масштабные сокращения. На улице окажутся многие квалифицированные работники предприятия. К их трудоустройству подключились в правительстве Воронежской области. На запрос чиновников о возможности предоставления сотрудникам завода вакансий откликнулись 29 предприятий.

Напомним, слухи о скором закрытии и ликвидации завода «Электроприбор» ходят в Воронеже с осени прошлого года. Еще тогда его сотрудники сообщали о роспуске рабочих в вынужденные отпуска и сокращении рабочей недели до четырехдневки. Перемены произошли после смены руководства предприятия, которое затеяло «оптимизацию».

ИСТОЧНИК KP.RU