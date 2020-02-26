В Воронеже губернатор сел за штурвалы двух самолетов и вертолета

26 Февр. 2020 2020-02-26T23:37:34+03:00

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26 февраля губернатор Александр Гусев пришел в гости в Военно-воздушну. академию имени Жуковского и Гагарина. Дорогому гостю устроили экскурсию, в ходе которой дали попробовать себя в роли пилота военно-транспортного самолета ИЛ-76, бомбардировщика СУ-34 и вертолета МИ-8МТ. Естественно, в свободный полет глава области не пустился – ограничился занятием на тренажерах.

Ну а потом губернатор стал раздавать подарки – он вручил представителям военного вуза областные награды и сертификат на 500 тысяч рублей для покупки аудио- и видеооборудования. Деньги будут использованы для организации парада в честь Дня Победы и съемок фильма, посвященного столетнему юбилею академии.

Напомним, во время визита в академию Александр Гусев заявил о появившейся альтернативе для многодетных семей. Можно будет стоять в очереди и ждать, когда им дадут землю, либо правительство области выделит им в качестве компенсации 200 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU