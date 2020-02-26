2020-02-26T21:52:31+03:00
Спорт

Дубль новичка помог воронежскому «Факелу» победить команду Басты

Выигрыш у ростовского СКА позволил нашей команде занять девятое место в Кубке ФНЛ
Юрий КОЗЛОВ
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"Факел" завершил сбор на Кипре победой."Факел" завершил сбор на Кипре победой.Фото: с сайта ФК "Факел"
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В заключительном матче Кубка ФНЛ «Факел» сразился с ростовским СКА. Как известно, армейский клуб получил мощный импульс после того, как заполучил солидного инвестора – рэпера Басту.

Однако с «Факелом» второй по силе ростовский клуб справиться не смог. Игра и в первом тайме проходила с преимуществом «Факела» - в одном из эпизодов едва не отличился Григорьев. Но все решилось во второй половине матча, причем в самой ее концовке. Сначала новичок команды, недавно перешедший из волгоградского «Ротора» Евсеев на 83 минуте так исполнил штрафной, что мяч влетел в спину вратаря и после этого оказался в сетке – 1:0. А уже в добавленное время он же сделал перехват и сам же завершил свой прорыв точным ударом – 2:0.

В итоге «Факел» занял девятое место в Кубке ФНЛ. 28 февраля наша команда покинет Кипр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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