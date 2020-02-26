В Воронеже перед 75-летием Победы разрушаются шесть братских могил

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:07:05+03:00

Трещина на одной из братских могил. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

А на территории одной из них еще и покуражились вандалы [фото]

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Сотрудники прокуратуры Воронежа проверили состояние городских братских могил. Оказалось, что по крайней мере за шестью из них не ухаживают должным образом.

На братской могиле № 6 (Ленинский пр-т, 94) повреждены мемориальные плиты. На них отколоты углы, повреждены надписи с именами, отсутствует крепление по периметру, знаки частично не покрыты бронзой, есть трещины на облицовке.

На братской могиле № 10 (Отрожка, пересечение улицы Братской и переулка Молодежного) частично отсутствует облицовка, каменная отмостка фундамента, на фонаре кто-то небольшого ума оставил надпись.

Эту надпись на фонаре почему-то не спешили убирать.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

- Аналогичные нарушения выявлены на братских могилах № 214 (ул. Петровская,); № 418 (ул. Большая Советская); № 15 (ул. Юных натуралистов, 2) и № 18 (ул. Тимирязева, 1), - сообщили в городской прокуратуре.

В мэрии эту ситуацию прокомментировали так:

- Как правило, все повреждения, которые появляются на братских могилах, связаны с сезонностью. Выполнять ряд видов работ зимой невозможно. По итогам мониторинга весной, в том числе в рамках месячника благоустройства, проводятся восстановительные работы. Эта работа находится на особом контроле и будет выполнена максимально оперативно – как только позволит погода.

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ИСТОЧНИК KP.RU