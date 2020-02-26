В Воронеже автоледи на «Инфинити» оштрафовали за лихую езду на красный у Памятника Славы

26 Февр. 2020 2020-02-26T19:44:58+03:00

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22 февраля в 15.42 автомобиль «Инфинити QX70» промчался на красный свет на перекрестке у Памятника Славы. Грубое нарушение правил попало на видео.

Гаишники быстро вычислили владелицу машины. 54-летнюю женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Ее оштрафовали на тысячу рублей.

Автоинспекторы напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Обращения также можно направлять на сайт ГИБДД.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="694" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/763098" frameborder="0"></iframe> "Инфинити" едет на красный свет у Памятника Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU