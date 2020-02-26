В Воронеже автоледи на «Инфинити» оштрафовали за лихую езду на красный у Памятника Славы
22 февраля в 15.42 автомобиль «Инфинити QX70» промчался на красный свет на перекрестке у Памятника Славы. Грубое нарушение правил попало на видео.
Гаишники быстро вычислили владелицу машины. 54-летнюю женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Ее оштрафовали на тысячу рублей.
Автоинспекторы напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Обращения также можно направлять на сайт ГИБДД.
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"Инфинити" едет на красный свет у Памятника Славы.
ИСТОЧНИК KP.RU