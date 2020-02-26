2020-02-26T19:44:58+03:00
Общество

В Воронеже автоледи на «Инфинити» оштрафовали за лихую езду на красный у Памятника Славы

Женщина заплатит 1000 рублей [видео]
Юрий КОЗЛОВ
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Через мгновение "Инфинити" проскочит перекресток.Через мгновение "Инфинити" проскочит перекресток.Фото: кадр с видео
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22 февраля в 15.42 автомобиль «Инфинити QX70» промчался на красный свет на перекрестке у Памятника Славы. Грубое нарушение правил попало на видео.

Гаишники быстро вычислили владелицу машины. 54-летнюю женщину привлекли к ответственности по части 1 статьи 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика». Ее оштрафовали на тысячу рублей.

Автоинспекторы напоминают: если Вы стали свидетелем нарушений правил, можете сообщить об этом в дежурную часть по телефону 269-61-02 или 02. Обращения также можно направлять на сайт ГИБДД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

"Инфинити" едет на красный свет у Памятника Славы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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