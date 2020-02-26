В Воронежской области прошел капремонт в детской поликлинике за 33,6 млн рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:13:17+03:00

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С сентября 2019-го года по январь 2020 года в детском поликлиническом отделении БУЗ ВО «Хохольская РБ» шел капитальный ремонт. Было выделено 33,6 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Эта поликлиника обслуживает 4 912 детей.

- В поликлиническом отделении обновлена входная группа, усовершенствован пандус и оборудована новая крытая колясочная. В отделении переоборудовали регистратуру, теперь она открытого типа. Найти нужный кабинет стало проще благодаря усовершенствованной системе навигации. Выделена и оборудована детская игровая зона, - сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Кабинеты врачей укомплектовали новой мебелью за 152 тысячи рублей. Закуплено новое оборудование: компьютерная техника, пульсоксиметры, рециркуляторы, весы и ростомеры за 73 тысячи рублей.

Открылся кабинет здорового ребенка, где врачи обучают родителей основам грудного вскармливания, технике массажа и гимнастике, проводят антропометрию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU