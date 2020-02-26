В Воронеже могут снизить цену на проезд в общественном транспорте

26 Февр. 2020 2020-02-26T18:49:36+03:00

В снижение цен на проезд как-то не верится. Фото: из архива «КП»

Теоретически это может случиться, если перевозчики не будут обновлять автопарк

Изменить размер текста: A A

Недвусмысленное предупреждение получили перевозчики, в ведении которых находятся маршруты общественного транспорта. Сделал его руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов на пресс-конференции в Доме журналистов.

– Если перевозчики не будут исполнять решения, связанные с обновлением транспорта, не исключено, что тарифы на проезд могут быть снижены, – заявил Евгений Владимирович.

В мэрии напомнили, что в 2020 году владельцы маршрутов обещали выход на линию 60 новых больших автобусов. Пока за их счет не куплено ни одного. С автобусами малого и среднего класса дела обстоят лучше. В принципе позиция перевозчиков легко объяснима: расходы на большие маршрутки «отбиваются» гораздо дольше.

В городской администрации отметили, что в региональном управлении тарифов регулярно получают информацию по обновлению общественного транспорта. И в их компетенции делать по ней соответствующие выводы.

Отметим, однако, что возможное снижение цен на проезд не как теоретическая возможность, а как реальное решение, все равно в условиях только повышающихся уже который год цен на разнообразные услуги выглядит едва ли не фантастикой.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU