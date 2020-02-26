2020-02-26T16:49:27+03:00
Общество

В Воронеже «заморозили» реконструкцию магазина на левом берегу

Проверка прокуратуры показала, что для этих работ не собрали полный пакет документов [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Реконструкцию магазина остановили по крайней мере до апреля.Реконструкцию магазина остановили по крайней мере до апреля.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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Реконструкция фасада магазина «Давыдовский», расположенного на первом этаже дома № 63 на Ленинском проспекте, отложена на неопределенное время. Сделали это после того, как прокуратура возбудила административное дело. По данным надзорного ведомства, работы начали, не имея на руках полного пакета разрешительных документов.

Инспекция Государственного строительного надзора признала предпринимателя виновным в административном правонарушении. Его оштрафовали на 21 тысячу рублей.

В самом магазине пояснили, что просто были не в курсе юридических тонкостей. Считали, что для реконструкции было достаточно эскиза и паспорта помещения, а нужен был еще и проект работ. Штраф оспаривать не будут. Недостающий документ ожидают получить в течение ближайших полутора-двух месяцев. А до этого момента реконструкцию «заморозили».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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