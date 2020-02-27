Воронежцам покажут военную реконструкцию времен первого императора

27 Февр. 2020 2020-02-27T08:46:38+03:00

Это и другие зрелища ждут горожан на фестивале "Петровская масленица" в парке им. А.Л.Дурова

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В честь широкой масленицы, 29 февраля, в парке им. А.Л.Дурова пройдет фестиваль «Петровская масленица».

Организаторы приготовили гостям игровую, спортивную и концертную программы. И, конечно, традиционное чаепитие с блинами.

Музей «Петровский корабли» развернет в парке тематические площадки. Среди них ремесленно-торговая улица, где расположатся мастеровые: кузнецы со своими изделиями, мастера по дереву, специалисты по плетению корзин, гончарных дел мастера, умельцы в росписи, а также все любители handmade.

Гвоздем программы станет военная реконструкция Петровской эпохи, демонстрирующая военные учения, а также показательные выступления с оружием тех времен. Еще воронежцам покажут театрализованное шоу - приезд Петра I в Воронеж в карете и костюмированное представление. А желающие даже смогут принять участие в строительстве корабля!

Приходите в парк у цирка в субботу, 29 февраля, в 13 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU