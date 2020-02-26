В Воронежской области пройдут парламентские слушания, посвященные реализации «мусорной реформы» в сельских районах
Региональные парламентарии обсудят вопросы, возникшие в ходе внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Тема была поднята в ходе еженедельного совещанияспикера облдумыс депутатами регионального парламента, осуществляющими свою деятельность на постоянной профессиональной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU