2020-02-26T15:29:09+03:00
Происшествия

В Воронеже ревнивый муж тяжело ранил жену ножом

Удар пришелся в грудь
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Кровавого ревнивца поймали в Советском районе.Кровавого ревнивца поймали в Советском районе.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 февраля, в 7.30 в квартире многоэтажки на улице Героев Сибиряков Советского района разыгралась кровавая драма. 46-летний муж приревновал свою 36-летнюю супругу. Он схватил кухонный нож, ударил им женщину в грудь и убежал. Скорую вызвал отец раненой. Жену отвезли в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи.

- Мужа задержали в Советском районе. Он признал свою вину, Оказалось, что у него уже есть несколько судимостей. Нож и другие вещественные доказательства изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Демонтировать легче, чем благоустроить: в центре Воронежа закроют железнодорожный переход у пединститута
В Воронеже «заморозили» реконструкцию магазина на левом берегу
В Воронежской области пройдут парламентские слушания, посвященные реализации «мусорной реформы» в сельских районах
В Воронеже пьяный хозяин на глазах у детей выкинул щенка из окна пятого этажа
Одну из улиц Воронежа перекроют из-за строительства нового корпуса онкодиспансера
В Воронеже ревнивый муж тяжело ранил жену ножом
Многодетным семьям из Воронежской области предложат денежную компенсацию вместо участков ИЖС
Под Воронежем водитель сбил насмерть пенсионера и сбежал
В Воронежской области мошенник «повесил» на свою жертву кредит на 120 тысяч рублей
Владимир Путин назначил пять новых судей в Воронежский областной суд
В воронежской больнице скончалась сбитая грузовиком бабушка
Назначили нового судью по делу о конфискации недвижимости на 50 миллионов у заместителя начальника УГИБДД Воронежской области и его родителей
Стало известно, кто в Воронеже производит агрегаты для космического корабля Boeing
Воронежец потерял сознание, а очнулся на улице без золотого кольца
В Воронежской области улицу села затопило экскрементами
В Воронеже ветеринарный институт остался без воды из-за долга
Врача из Воронежской области обвиняют в халатности, из-за которой пациентка впала в кому
В Воронеже автомобиль влетел в маршрутку: пострадали шесть человек