В Воронеже ревнивый муж тяжело ранил жену ножом

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:29:09+03:00

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Во вторник, 25 февраля, в 7.30 в квартире многоэтажки на улице Героев Сибиряков Советского района разыгралась кровавая драма. 46-летний муж приревновал свою 36-летнюю супругу. Он схватил кухонный нож, ударил им женщину в грудь и убежал. Скорую вызвал отец раненой. Жену отвезли в больницу, сейчас за ее жизнь борются врачи.

- Мужа задержали в Советском районе. Он признал свою вину, Оказалось, что у него уже есть несколько судимостей. Нож и другие вещественные доказательства изъяли. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы), - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU