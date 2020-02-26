Многодетным семьям из Воронежской области предложат денежную компенсацию вместо участков ИЖС
27 февраля депутаты Воронежской областной Думы должны принять закон, по которому многодетным семьям, которые стоят в очереди на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, будет полагаться компенсация.
То есть таким семьям будет предоставлен выбор: стоять в очереди и ждать, когда им дадут землю, либо правительство области выделит им в качестве компенсации 200 тысяч рублей.
- Мне кажется это будет правильно, потому что , к сожалению, те сложности с поиском этих участков, с подведением туда инфраструктуры - они сдерживают продвижение очереди, - пояснил 26 февраля Александр Гусев, губернатор Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU