Под Воронежем водитель сбил насмерть пенсионера и сбежал

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:24:31+03:00

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26 февраля примерно в 5.50 неизвестный водитель на автомобиле, марка которого также пока не установлена, сбил 82-летнего местного жителя. ДТП случилось на 28 км автодороги «Обход Воронежа». То есть водитель ехал со стороны Семилук в направлении села Губарево.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Водитель с места аварии скрылся. Сотрудники полиции разыскивают виновника. Очевидцев происшествия просьба сообщить имеющуюся информацию по телефону 269-61-02 или 02, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU