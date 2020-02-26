2020-02-26T14:15:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области мошенник «повесил» на свою жертву кредит на 120 тысяч рублей

Пострадал от действий афериста житель Россошанского района
Юрий КОЗЛОВ
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В Россошанском районе 33-летний мужчина стал жертвой мошенника. Аферист позвонил ему, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что со счета клиента списывают деньги.

Дальше все идет по обычной схеме. Мошеник заявил, что ему нужны персональные данные, чтобы уберечь вклад от хакера. Когда аферист получил нужные ему сведения, он быстро оформил на обманутого им человека кредит на 120 тысяч рублей, а потом снял деньги со счета.

- Обманутый мужчина обратился в отдел полиции, возбуждено уголовное дело. Напоминаем: ни в коем случае не сообщайте незнакомцам данных вашей банковской карты. А если стали жертвой афериста, сразу идите в полицию. Чем быстрее вы туда обратитесь, тем больше шансов поймать преступника, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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