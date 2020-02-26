Владимир Путин назначил пять новых судей в Воронежский областной суд

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:39:03+03:00

Двое из них и раньше работали в столице Черноземья

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Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей в нескольких регионах нашей страны. В их числе и Воронежская область. Текст указа появился на портале правовой информации.

Новое назначение получили два судьи, которые и ранее трудились в столице Черноземья. Ирина Бурчакова и Вячеслав Платонов перейдут на работу в Воронежский областной суд соответственно из Центрального и Советского. Также апелляционную инстанцию пополнят три слуги закона из районов области. Артем Ваулин до последнего назначения трудился в Рамонском районному суде, Оксана Готовцева – в Каширском, Светлана Калугина – в Лискинском.

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ИСТОЧНИК KP.RU