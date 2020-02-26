2020-02-26T14:04:13+03:00
Происшествия

В воронежской больнице скончалась сбитая грузовиком бабушка

Женщина получила серьезные травмы
Юлия ДИДЕНКО
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В больнице скончалась пенсионерка, которую сбил грузовик. Об этом сообщила интернет-газета «Новости Воронежа».

Напомним, смертельное ДТП случилось в Воронеже около дома №49 по улице Кольцовской. Здесь 41-летний житель города за рулем грузовика SHAANXI ехал со стороны цирка в направлении улицы Плехановской.

- Он сбил 77-летнюю горожанку, пересекавшую проезжую часть вне «зебры» справа налево по ходу движения грузовика, — рассказали в МВД. — При этом этом авария произошла в зоне видимости перехода.

На место происшествия прибыли стражи порядка и скорая. Пострадавшую доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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