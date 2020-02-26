В воронежской больнице скончалась сбитая грузовиком бабушка
В больнице скончалась пенсионерка, которую сбил грузовик. Об этом сообщила интернет-газета «Новости Воронежа».
Напомним, смертельное ДТП случилось в Воронеже около дома №49 по улице Кольцовской. Здесь 41-летний житель города за рулем грузовика SHAANXI ехал со стороны цирка в направлении улицы Плехановской.
- Он сбил 77-летнюю горожанку, пересекавшую проезжую часть вне «зебры» справа налево по ходу движения грузовика, — рассказали в МВД. — При этом этом авария произошла в зоне видимости перехода.
На место происшествия прибыли стражи порядка и скорая. Пострадавшую доставили в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU