2020-02-26T12:55:54+03:00
Общество

Стало известно, кто в Воронеже производит агрегаты для космического корабля Boeing

Подписание договора с корпорацией Boeing произошло еще в 2014 году
Олег ИВАНОВ
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Корпорация подтвердила сотрудничество в twitterКорпорация подтвердила сотрудничество в twitterФото: СОЦСЕТИ
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Воронежская ЗАО «Орбита» разрабатывает и производит преобразователи напряжения для коммерческой пилотируемой транспортной системы в рамках контракта с американской компанией Boeing. Единственным акционером ЗАО «Орбита» выступает Борис Нестеров.

Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники подтвердил сотрудничество в twitter. Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на днях удивился, что частное предприятие в Воронеже производит агрегаты для пилотируемого космического корабля Starliner.

Оказалось, например, что уже в 2016 году специалисты ЗАО «Орбита» принимали участие в комплексных испытаниях преобразователя напряжения ПН-30, разработанного и изготовленного по контракту. Испытания проходили в Хьюстоне, штат Техас, в космической испытательной лаборатории NASA. Тогда, к слову, все прошло успешно. Подписание самого же договора с корпорацией Boeing произошло еще в 2014 году.

В 2018 году появились планы и по созданию совместного предприятия с китайской корпорацией по производству электротехнического оборудования на территории Воронежской области.

Участвовало ЗАО «Орбита» и в работах по созданию системы электроснабжения нового российского космического пилотируемого транспортного корабля «Федерация», который должен прийти на смену пилотируемому кораблю «Союз» и грузовому транспортному кораблю «Прогресс».

ИСТОЧНИК KP.RU

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