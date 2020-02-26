Воронежец потерял сознание, а очнулся на улице без золотого кольца

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:23:11+03:00

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24 февраля примерно в два часа ночи 37-летний воронежец завел новое знакомство. Мужчина был уже пьян. А тут ему подвернулся «товарищ», с которым они решили объединить усилия в Северном микрорайоне. Мужчины пришли в квартиру на улице Независимости. Но завязалась ссора, вероятно драка - мужчина и сам не помнит, как потерял сознание.

Уже на улице он пришел в себя и заметил, что у него пропало золотое кольцо. Воронежец вызвал сотрудников скорой помощи, те обратились в полицию. В итоге оперативники задержали 35-летнего подозреваемого на улице Генерала Лизюкова. Похищенное кольцо нашли в ломбарде на улице Владимира Невского.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». 35-летний собутыльник сейчас находится в изоляторе. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU