2020-02-26T10:49:20+03:00
Общество

Врача из Воронежской области обвиняют в халатности, из-за которой пациентка впала в кому

По версии следствия, он не обеспечил постоянное наблюдение и контроль за состоянием пациентки
Олег ИВАНОВ
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55-летнего заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Богучарской районной больницы обвиняют в халатности (2 ст. 293 УК РФ). В апреле 2017 года в этой больнице провели операцию 23-летней девушке по удалению металлоконструкции правой верхней конечности.

По версии следствия, заведующий, исполнявший также обязанности врача-анестезиолога-реаниматолога, отвечал за общий наркоз. После операции пациентку по решению врача перевели в отделение хирургии. Хотя на тот момент она еще не пришла в сознание. В итоге девушка не вышла из состояния медикаментозного сна, а позднее впала в кому.

- Обвиняемый не обеспечил постоянное наблюдение и контроль за состоянием пациентки, несвоевременно принял экстренные лечебные меры по купированию осложнения анестезии в виде нарушения функции внешнего дыхания, неверно оценил показания для транспортировки пациентки в профильное отделение, не организовал и не обеспечил комплекс мероприятий по реанимации и интенсивной терапии лицу с расстройством жизненно-важных органов до стабилизации их деятельности, - сообщают в прокуратуре.

Согласно заключению эксперта, здоровью девушки был причинен тяжкий вред. Впоследствии ей установили 1 группу инвалидности по общему заболеванию.

Врач вину не признал. Теперь дело будет направлено в Богучарский районный суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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