2020-02-26T10:39:26+03:00
Общество

В Воронеже автомобиль влетел в маршрутку: пострадали шесть человек

Людей госпитализировали в медучреждение
Олег ИВАНОВ
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Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоПолицейские устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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25 февраля примерно в 19.00 на улице Федора Тютчева у дома №99а столкнулись автомобиль «ВАЗ-2112» и маршрутный автобус «ПАЗ». Шесть человек пострадали в этом ДТП.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки, 21-летний житель Ростовской области, ехал в направлении улицы Сельская. Он держался крайней правой полосы. Но потом решил развернуться и врезался в автобус. «ПАЗиком» управлял 32-летний воронежец.

- В результате ДТП пострадали водитель легкового автомобиля и его пассажиры, жители Ростовской области 62 и 56 лет, а также пассажиры маршрутного автобуса, женщины 40 и 47 лет и 43-летний мужчина, жители Воронежа. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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