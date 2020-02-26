Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Управляй будущим», которая за счет регулярных взносов и страховой составляющей позволяет накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем.
Программа НСЖ «Управляй будущим» доступна в рублях и в долларах США. Срок страхования - от 5 до 30 лет. Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора, а в случае применения программы «Управляй будущим Лайт» для передачи капитала – до 100 лет на момент окончания договора.
Программа дает возможность гибкой оплаты взносов – с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью, либо единовременным взносом.
Получить страховые выплаты в случае смерти владельца полиса НСЖ может один или несколько наследников по закону или указанных в договоре выгодоприобретателей.
Получить более подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU