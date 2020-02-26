2020-02-26T10:17:50+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»

Программа предусматривает адресную передачу денег близкому человеку к конкретному сроку за счет единовременного взноса
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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО «УРАЛСИБ Жизнь» предлагают программу накопительного страхования жизни (НСЖ) «Управляй будущим», которая за счет регулярных взносов и страховой составляющей позволяет накопить крупную сумму к определенному событию и одновременно получить финансовую защиту в случае непредвиденных обстоятельств, связанных с жизнью и здоровьем.

Программа НСЖ «Управляй будущим» доступна в рублях и в долларах США. Срок страхования - от 5 до 30 лет. Клиентами могут выступать физические лица не моложе 18 и не старше 65 лет на момент окончания договора, а в случае применения программы «Управляй будущим Лайт» для передачи капитала – до 100 лет на момент окончания договора.

Программа дает возможность гибкой оплаты взносов – с ежемесячной, ежеквартальной, полугодовой и годовой периодичностью, либо единовременным взносом.

Получить страховые выплаты в случае смерти владельца полиса НСЖ может один или несколько наследников по закону или указанных в договоре выгодоприобретателей.

Получить более подробную информацию об условиях программы накопительного страхования жизни «Управляй будущим» можно на сайте Банка, по телефону 8-800-250-57-57 ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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