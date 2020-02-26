В Воронеже нашли пять самых высокооплачиваемых работ недели

26 Февр. 2020 2020-02-26T08:57:41+03:00

Посмотрите, быть может, вы можете проявить себя на этих местах?

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг привлекательных предложений работодателей в Воронеже. Какие же вакансии актуальны прямо сейчас?

Исследователи отмечают, что в феврале самую высокую зарплату в городе предлагают Senior QA Automation (C#) Engineer. Подходящий инженер сможет зарабатывать 200 000 рублей.

На втором месте Программист PHP с окладом от 92 000до 115 000 руб.

Впрочем, за ту же строчку мог бы побороться и главный менеджер по работе с малым и средним бизнесом. Да, фактически зарплата у него немного меньше. Но на этой должности работодатель предлагает стабильные 100 тысяч рублей.

Инженер по оборудованию может зарабатывать в нашем городе 75 000 руб. Примерно таков же уровень зарплаты и главного бухгалтера - 70 000 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU