В Воронеже нашли пять самых высокооплачиваемых работ недели
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob представил рейтинг привлекательных предложений работодателей в Воронеже. Какие же вакансии актуальны прямо сейчас?
Исследователи отмечают, что в феврале самую высокую зарплату в городе предлагают Senior QA Automation (C#) Engineer. Подходящий инженер сможет зарабатывать 200 000 рублей.
На втором месте Программист PHP с окладом от 92 000до 115 000 руб.
Впрочем, за ту же строчку мог бы побороться и главный менеджер по работе с малым и средним бизнесом. Да, фактически зарплата у него немного меньше. Но на этой должности работодатель предлагает стабильные 100 тысяч рублей.
Инженер по оборудованию может зарабатывать в нашем городе 75 000 руб. Примерно таков же уровень зарплаты и главного бухгалтера - 70 000 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU