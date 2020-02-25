В Воронежской области руководство школы незаконно требовало денег за еду с учеников из многодетных семей
Руководство одной из школ Лискинского района «напутало» с расчетами при обеспечении льготным питанием учеников из малообеспеченных многодетных семей. Их кормят за счет средств муниципального бюджета.
Вот только в школе почему-то посчитали так, что за этими семьями образовалась необоснованная задолженность по оплате питания. На это обратили внимание в местной прокуратуре. По результатам проверки было вынесено представление директору школы, виновных должны привлечь к дисциплинарной ответственности.
Тут еще выяснилось, что платить родителей таких учеников заставляли не за самую лучшую еду. В ходе проверки вскрылись нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства - за это руководство школы уже оштрафовали.
ИСТОЧНИК KP.RU