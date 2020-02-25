В Воронеже грузовик сбил пенсионерку
Бабушку госпитализировали
Фото: скриншот соцсети.
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В Воронеже недалеко от остановки «Девицкий выезд» сбили 78-летнюю бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.
ДТП случилось у дома № 49 на улице Кольцовской в 14.30 во вторник, 25 февраля. Пожилая женщина переходила дорогу рядом с зеброй, когда на нее наехал автомобиль марки «Шанси», за рулем которого был 42-летний мужчина.
В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU