В Воронеже грузовик сбил пенсионерку

25 Февр. 2020 2020-02-25T20:04:24+03:00

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В Воронеже недалеко от остановки «Девицкий выезд» сбили 78-летнюю бабушку. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД города.

ДТП случилось у дома № 49 на улице Кольцовской в 14.30 во вторник, 25 февраля. Пожилая женщина переходила дорогу рядом с зеброй, когда на нее наехал автомобиль марки «Шанси», за рулем которого был 42-летний мужчина.

В результате ДТП пенсионерка получила травмы различной степени тяжести. Ее госпитализировали.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU