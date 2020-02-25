2020-02-25T19:11:57+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за сбоя в банкомате мужчина лишился 20 тысяч рублей

Неожиданно вышедшие купюры забрал стоящий в очереди мужчина
Юлия ДИДЕНКО
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Часть денег в итоге удалось вернуть.Часть денег в итоге удалось вернуть.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже сотрудники полиции задержали вора. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 25 февраля.

14 февраля в 15.10 в торговом центре на улице 9 Января 47-летний местный житель пытался снять деньги в банкомате. Но аппарат заглючило и операция прервалась. Мужчина решил попробовать повторить попытку в другом банкомате, но по пути туда ему пришло смс о снятии 20 тысяч с его карты. Он тут же вернулся, но денег уже не было. Горожанин обратился в полицию.

По записям с камер видеонаблюдения правоохранители установили вора. Им оказался 53-летний местный житель, который стоял в очереди за потерпевшим. Мужчину задержали. В отделе полиции он признал вину. Часть похищенных денег у него забрали, остальное он успел потратить.

На него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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