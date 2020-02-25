2020-02-25T18:23:10+03:00
Общество

В Воронеже ведут бронирование свай на опорах виадука на 9 Января

На объекте круглосуточно трудятся от 60 до 70 человек
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В Воронеже продолжается реконструкция путепровода на улице 9 Января. На объекте круглосуточно трудятся от 60 до 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 25 февраля.

Как сообщили в горадминистрации, на сегодняшний день уже завершилось бетонирование двух буронабивных свай на опоре №1. После этого специалисты провели ультразвуковую диагностику для определения дефектов и пустот бетона сваи.

Также ведется бетонирование свай на опоре №8. На опоре №2 после бурения скважины и погружения обсадной трубы провели штамповые испытания для определения модуля деформации грунта, в настоящий момент также производится бетонирование свай. Кроме того, ведётся устройство арматурного каркаса ригеля на опоре №1

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже грузовик сбил пенсионерку
В Воронежской области руководство школы незаконно требовало денег за еду с учеников из многодетных семей
В Воронеже из-за сбоя в банкомате мужчина лишился 20 тысяч рублей
15 тысячам местных жителей Воронежской области вернули электричество
В Воронеже ведут бронирование свай на опорах виадука на 9 Января
В Воронеже брошенному мамой совенку ищут приемную семью
Февраль напоследок приготовил воронежцам мороз, "жару" и ливень
За год в воронежском онкодиспансере прошли лечение более 20 тысяч пациентов
В Воронеже возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
В Воронеже выписали всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
В Воронежском камерном театре готовят премьеру по Набокову
В Воронеже дорожную разметку нанесет белгородская фирма
В Воронеже выставку в музее Крамского посвятят женщинам
В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»
В Воронежской области ночью сгорел ВАЗ