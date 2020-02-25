В Воронеже ведут бронирование свай на опорах виадука на 9 Января

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:23:10+03:00

На объекте круглосуточно трудятся от 60 до 70 человек

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В Воронеже продолжается реконструкция путепровода на улице 9 Января. На объекте круглосуточно трудятся от 60 до 70 человек. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 25 февраля.

Как сообщили в горадминистрации, на сегодняшний день уже завершилось бетонирование двух буронабивных свай на опоре №1. После этого специалисты провели ультразвуковую диагностику для определения дефектов и пустот бетона сваи.

Также ведется бетонирование свай на опоре №8. На опоре №2 после бурения скважины и погружения обсадной трубы провели штамповые испытания для определения модуля деформации грунта, в настоящий момент также производится бетонирование свай. Кроме того, ведётся устройство арматурного каркаса ригеля на опоре №1

Напомним, реконструкция путепровода обойдётся в 710,6 млн рублей. Движение по новому мосту планируют открыть к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU