2020-02-25T18:18:39+03:00
Дом. Семья

В Воронеже брошенному мамой совенку ищут приемную семью

Птенца нашли в парке Старого Оскола и привезли в столицу Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.Фото: из группы центра реабилитации диких животных «Сердце леса» в соцсети.
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В Воронеже птенцу ушастой совы ищут новую семью. Об этом сообщили волонтеры центра реабилитации диких животных «Сердце леса».

Совенка нашли в Старом Осколе в четверг, 20 февраля. Женщина гуляла по городскому парку, когда заметила птенца на земле. Малыш показался ей очень слабым, поэтому она решила забрать его и передать в центр реабилитации. Вероятно, мама не смогла прокормить его. Уже в понедельник, 24 февраля, он был у волонтеров.

Детеныш сильно истощен, но не ранен. Сейчас его откармливают, а затем начнут поиски приемной семьи. Так как он на неделю старше своих воронежских сородичей, сделать это будет непросто.

- Мы пройдемся по знакомым гнездовьям, посмотрим, где количество и возраст птенцов оптимально для нашего приемыша, - рассказала учредитель центра Анита Придоткайте.

Если же подходящие родители найдутся, то ребенка оставят на их территории и постепенно его заберут в гнездо.

Но может случиться и так, что семью совенку не найдут. Тогда кроху научат всему люди. После этого птицу выпустят в одном из парков города, и он сможет жить на воле самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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