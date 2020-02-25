2020-02-25T17:24:36+03:00
Общество

За год в воронежском онкодиспансере прошли лечение более 20 тысяч пациентов

За последние 2 года число используемых схем лекарственного лечения удвоилось
Олег ИВАНОВ
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В 2019 году в воронежском онкодиспансере провели лекарственную терапию более 20 тысячам пациентам со злокачественными новообразованиями. В круглосуточном стационаре прошли лечение около 7 тысяч человек. В дневном химиотерапевтическом – более 13 тысяч. В

- За последние 2 года число используемых схем лекарственного лечения удвоилось. Химиотерапия проводится комбинированно и включает от двух до пяти различных препаратов. Применяемые схемы лечения основаны на федеральных и международных стандартах и могут корректироваться лечащим врачом в зависимости от особенностей течения заболевания у конкретного пациента, - отметили в облздраве.

С января прошлого года применяется иммунотерапия моноклональными антителами – препаратами нового поколения. Эффективность лечения была выше всех предыдущих линий лечения, что повлияло на продолжительность жизни пациентов. В 2020 году диспансер продолжает развивать химиотерапевтическое направление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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