2020-02-25T16:26:28+03:00
Звезды

В Воронежском камерном театре готовят премьеру по Набокову

Спектакль покажут в первый день весны
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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1 марта в Камерном театре покажут премьеру спектакля «Сказка про Эрвина и госпожу Отт» по Набокову. Новелла «Сказка», ставшая основой пстановки, была написана в 1926-м году. Это яркий пример ранней прозы Набокова времен берлинской эмиграции, где к писателю пришла известность. «Сказка» наполнена энергией молодого таланта и вмещает в себя характерные черты его прозы тех лет. В постановке также использованы немецкие песни, создающие атмосферу Берлина 20-х годов – такого, каким он предстал перед молодым автором. В спектакле участвуют актеры Татьяна Сезоненко, Георгий Яковлев и концертмейстер Юлия Улыбкина. Премьера пройдёт на сцене театрального кафе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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