В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»
В Воронеже 39-летняя местная жительница отдала мошеннику 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 25 февраля.
Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что зафиксировал несанкционированный доступ к деньгам женщины. Для того, чтобы обезопасить счета, он попросил сказать ему персональные данные. Затем с карты женщины списали крупную сумму.
По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием.
ИСТОЧНИК KP.RU
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