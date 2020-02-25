2020-02-25T15:52:46+03:00
Происшествия

В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»

Местная жительница сказала мошеннику персональные данные
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о мошенничествах.Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о мошенничествах.Фото: Юлия ДИДЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронеже 39-летняя местная жительница отдала мошеннику 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 25 февраля.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что зафиксировал несанкционированный доступ к деньгам женщины. Для того, чтобы обезопасить счета, он попросил сказать ему персональные данные. Затем с карты женщины списали крупную сумму.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Борьба с мошенничеством в Воронежской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Февраль напоследок приготовил воронежцам мороз, "жару" и ливень
За год в воронежском онкодиспансере прошли лечение более 20 тысяч пациентов
В Воронеже возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
В Воронеже выписали всех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
В Воронежском камерном театре готовят премьеру по Набокову
В Воронеже дорожную заметку нанесет белгородская фирма
В Воронеже выставку в музее Крамского посвятят женщинам
В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»
В Воронежской области ночью сгорел ВАЗ
«Вкуснотеево» устроит для воронежцев масленичные гулянья с «блинометом» и покорением столба
В Воронеже из-за непогоды упало 14 деревьев
Воронежцам расскажут, как открыть свое дело
В Воронежской области муж выстрелил из ружья в жену, закрывшуюся в ванной
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
В Воронеже определили лучших спортсменов в восточном боевом единоборстве
В Воронежской области «черных копателей» отправили в колонию на пять лет
В Воронежской области будут судить молодого серийного вора
В Воронеже поймали серийных угонщиков
В Воронеже начался суд по делу о конфискации недвижимости на 50 миллионов у заместителя начальника регионального УГИБДД
В Воронежской области женщину будут судить за перевод денег с найденного телефона
В Воронеже разыскивают пенсионерку в красной куртке
Юные воронежские музыканты сыграют "Концерт с оркестром"
У жителя Воронежской области нашли полкило марихуаны
В Воронеже аферист ухитрился «кинуть» торговых начальников на четыре миллиона рублей
В воронежском парке «Танаис» сносят аттракционы
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
9 районов Воронежской области остались без света из-за непогоды
Под Воронежем перевернулся ВАЗ-2113, водитель погиб
В Воронеже возобновились занятия в школах после карантина