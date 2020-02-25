В Воронеже женщина отдала 30 тысяч «сотруднику службы безопасности банка»

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:52:46+03:00

Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о мошенничествах. Фото: Юлия ДИДЕНКО

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В Воронеже 39-летняя местная жительница отдала мошеннику 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону во вторник, 25 февраля.

Горожанка обратилась в полицию и рассказала, что ей на мобильный позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что зафиксировал несанкционированный доступ к деньгам женщины. Для того, чтобы обезопасить счета, он попросил сказать ему персональные данные. Затем с карты женщины списали крупную сумму.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки зарегистрировано три сообщения о противоправных действиях, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием.

ИСТОЧНИК KP.RU