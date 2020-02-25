В Воронежской области ночью сгорел ВАЗ

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:09:48+03:00

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В 1:52 понедельника, 25 февраля, в МЧС поступил вызов из Новохоперского района. Там на улице Свободы загорелся автомобиль.

Как сообщили «Новости Воронежа», на место ЧП направили сразу два пожарных отделения. Побороть огонь удалось в 2:06. «В результате пожара уничтожен огнем автомобиль «ВАЗ-2114», — сообщили в региональном МЧС. К счастью, никто из людей при этом возгорании не пострадал. А вот причины возгорания авто еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU