В Воронеже из-за непогоды упало 14 деревьев

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:02:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Городская служба спасения сообщила, что в Воронеже упало 14 деревьев. Стволы не выдержали обилия мокрого снега. Напомним, метель длилась в Воронеже два дня, 23 и 24 февраля. В Центральном районе упало девять деревьев, три из них повредили припаркованные автомобили - на улицах Желябова, Дарвина и Берёзовая Роща, еще три ствола повисли на проводах на улицах Ломоносова, Орджоникидзе и в Советском переулке. Ещё одно упавшее дерево перегородило дорогу на набережной Максима Горького.

В Советском районе упало дерево на Южно-Моравской. По два ствола рухнули в Коминтерновском и Ленинском районах. В частности, на Ватутина дерево упало на автомобиль, а в переулке Здоровья ствол перегородил проезжую часть. На Никитинской дерево упало между домами, а в переулке Штормовом ветка повисла на проводах.

ИСТОЧНИК KP.RU