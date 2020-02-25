В Воронежской области муж выстрелил из ружья в жену, закрывшуюся в ванной
В Острогожском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 25 февраля.
По предварительным данным, 22 февраля 47-летний местный житель поссорился со своей 44-летней супругой. Женщина закрылась от мужа в ванной. Тогда мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в дверь. Пули попали ей в живот.
Женщину доставили в больницу. Мужа пострадавшей задержали. В отделе полиции он признал вину. На мужчину возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.105 УК РФ «Убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU