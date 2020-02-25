В Воронеже определили лучших спортсменов в восточном боевом единоборстве

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:58:06+03:00

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24 февраля в спорткомплексе «Центральный» прошли чемпионат и первенство Воронежа по восточному боевому единоборству. Соревнования были посвящены памяти бойцов Воронежского ОМОНа, погибших при исполнении служебных обязанностей. Соревнования прошли по спортивным дисциплинам сётокан, кобудо, сито-рю.

Спортсмены почтили минутой молчания бойцов Воронежского ОМОН, погибших при исполнении служебных обязанностей. Родственникам погибших были вручены цветы. Сотрудники Росгвардии организовали выставку амуниции и вооружения ОМОН для участников соревнований.

В соревнованиях участвовали и взрослые, и дети: среди мужчин и женщин (допуск – с 18 лет); среди юниоров и юниорок 18 – 20 лет (допуск – с 16 лет), юношей и девушек 14 – 17 лет, мальчиков и девочек 12 – 13 лет и среди детей 8 – 11 лет. Приехали спортсмены из Верхнехавского, Панинского и Новоусманского районах, ну и, конечно,большинство были из Воронежа . Всего зарегистрировали 412 участников.

Соревнования проходили одновременно на 6 площадках (татами). Разыграли 130 комплектов медалей (один участник может участвовать в нескольких номинациях).

По количеству медалей командные места распределились так:

1 место - МБУ СШ № 26 (Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа № 26 города Воронежа)

2 место - РСОО «ФВБЕ ВО» (Региональная спортивная общественная организация «Федерация восточного боевого единоборства Воронежской области»)

3. место – МКУ ДО «ДТДиП» (В. Хава)

Справка «КП»

Восточное боевое единоборство (ВБЕ) – официальный, аккредитованный вид спорта, который динамично развивается в России.

ВБЕ - боевое искусством, объединяющее четыре единоборства стран Восточной Азии: сётокан, кобудо, вьет во даю и сито-рю, которые в XX веке превратились в популярные во всем мире виды спорта и имеют сегодня свои международные федерации, регулярно проводящие чемпионаты, первенства и Кубки мира, Европы, других континентов.

Правила восточного боевого единоборства в составе четырех спортивных дисциплин, включают личные и командные полно-контактные поединки: с применением защитных средств (вьет во даю, кобудо); условно-контактные поединки без средств зашиты (сётокан, сито-рю); поединки с имитацией оружия (кобудо), а также личные и групповые формальные технические комплексы (упражнения), как без оружия (сётокан, сито-рю), так и с традиционным восточным оружием (кобудо).

ВБЕ – занимаются не только мальчики и юноши, но и многие девочки и девушки. Обучение лучше начинать с семилетнего возраста, хотя не поздно прийти туда и тем, кто постарше.

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ИСТОЧНИК KP.RU