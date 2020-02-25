2020-02-25T13:11:59+03:00
Происшествия

В Воронежской области будут судить молодого серийного вора

22-летний парень обворовывал супермаркеты и даже своих приятелей
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Калачеевский райсуд поступило уголовное дело на 22-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), в двух эпизодах по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В августе прошлого года парень проходил мимо одного из домов в Калаче. Тогда он заметил открытое окно. Сняв москитную сетку и пробрался в комнату. Там он нашел сумку с кошельком, в котором были пять тысяч рублей. Но забрать деньги он не успел, так как вернулись хозяева.

А осенью он дважды заходил в местные супермаркеты, брал с полки бутылки с алкоголем и колбасу, а затем прятал под одежду и выходил из магазинов. В обоих случаях его замечали сотрудники но остановить его не получалось. Ущерб составил 5167 рублей.

Тогда же парень пришел в гости к своему приятелю, где выпивал вместе с другими знакомыми. На полу лежала аудиосистема, которую он перед уходом захватил с собой. Ущерб оценили в 6800 рублей.

Теперь молодому человеку грозит тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже определили лучших спортсменов в восточном боевом единоборстве
В Воронежской области «черных копателей» отправили в колонию на пять лет
В Воронежской области будут судить молодого серийного вора
В Воронеже поймали серийных угонщиков
В Воронежской области женщину будут судить за перевод денег с найденного телефона
В Воронеже разыскивают пенсионерку в красной куртке
Юные воронежские музыканты сыграют "Концерт с оркестром"
У жителя Воронежской области нашли полкило марихуаны
В Воронеже аферист ухитрился «кинуть» торговых начальников на четыре миллиона рублей
В воронежском парке «Танаис» сносят аттракционы
Банк УРАЛСИБ предлагает банкам упрощенную процедуру подключения к Системе быстрых платежей
9 районов Воронежской области остались без света из-за непогоды
Под Воронежем перевернулся ВАЗ-2113, водитель погиб
В Воронеже возобновились занятия в школах после карантина