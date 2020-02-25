В Воронежской области будут судить молодого серийного вора

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:11:59+03:00

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В Калачеевский райсуд поступило уголовное дело на 22-летнего местного жителя. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу), в двух эпизодах по ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража с причинением значительного ущерба гражданину).

В августе прошлого года парень проходил мимо одного из домов в Калаче. Тогда он заметил открытое окно. Сняв москитную сетку и пробрался в комнату. Там он нашел сумку с кошельком, в котором были пять тысяч рублей. Но забрать деньги он не успел, так как вернулись хозяева.

А осенью он дважды заходил в местные супермаркеты, брал с полки бутылки с алкоголем и колбасу, а затем прятал под одежду и выходил из магазинов. В обоих случаях его замечали сотрудники но остановить его не получалось. Ущерб составил 5167 рублей.

Тогда же парень пришел в гости к своему приятелю, где выпивал вместе с другими знакомыми. На полу лежала аудиосистема, которую он перед уходом захватил с собой. Ущерб оценили в 6800 рублей.

Теперь молодому человеку грозит тюрьма.

ИСТОЧНИК KP.RU