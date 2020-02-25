2020-02-25T13:05:38+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали серийных угонщиков

Преступники бросали битые машины, не доезжая до дома
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали подозреваемых в серии угонов.

В феврале 2020 года у нескольких жителей Коминтерновского района угнали автомобили марки ВАЗ, припаркованные во дворах многоквартирных домов. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 100 тысяч рублей.

Один из похищенных автомобилей обнаружили в Советском районе. Машина имела значительные технические повреждения. Личности подозреваемых установили, двоих 19-летних и 21-летнего воронежцев, ранее судимых, задержали по месту проживания в Тепличном.

Двое признались, что вскрывали замки отверткой, путем соединения проводов зажигания заводили двигатели и уезжали на угнанных машинах. Правда, недалеко – из-за аварий приходилось бросать машины, не доезжая до дома. Полицейские установили причастность подозреваемых к совершению трех угонов, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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