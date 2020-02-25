В Воронеже начался суд по делу о конфискации недвижимости на 50 миллионов у заместителя начальника регионального УГИБДД

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:21:55+03:00

По данным следствия, Игорь Качкин не смог предоставить доказательства того, что он приобрел это имущество на законные доходы

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25 февраля в Советском районном суде стартовал громкий судебный процесс. Ответчиком выступает заместитель начальника регионального управления ГИБДД Игорь Качкин. Обвинения серьезные. От высокопоставленного полицейского требуют отчитаться, на какие доходы он и его родители приобрели 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей. По данным следствия, Игорь Качкин не сумел это сделать.

Заседание продлилось недолго. Судья отказалась вести дело, объяснив это тем, что ее родственники работают в прокуратуре.

Напомним, вопросы к своему сотруднику возникли в самом региональном ГУ МВД. По данным материала контроля за расходами, родители заместителя начальника купили 31 объект недвижимости на сумму более 63 миллионов рублей. Однако следователи полагают, что имеющиеся у них доходы не позволяли сделать такие «крутые» покупки. Кроме того, заместитель начальника регионального управления ГИБДД принимал участие в семи из этих сделок на общую сумму 23,3 миллиона рублей по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.

В полиции ограничились тем, что привлекли Игоря Качкина к строгой дисциплинарной ответственности. Речь об увольнении пока не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU