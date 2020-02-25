В Воронежской области женщину будут судить за перевод денег с найденного телефона

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:36:01+03:00

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В Калачеевском районе будут судить 28-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в краже денег с чужого банковского счета. Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 25 февраля.

Выяснилось, что в мае прошлого года женщина нашла мобильный телефон. Местная жительница заглянула в смс-сообщения на нем и нашла там информацию о балансе банковской карты хозяина. Затем с помощью услуги «Мобильный банк» она перевела 8 тысяч рублей на свою карту.

На женщину возбудили уголовное дело п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ, то есть в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину. Уголовное дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU