2020-02-25T12:25:26+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают пенсионерку в красной куртке

Женщина ушла в неизвестном направлении 24 февраля
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: группа поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.Фото: группа поисково-спасательного отряда «Черноземье» в соцсети.
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В Воронеже разыскивают 67-летнюю Александру Кудрявцеву. Женщина ушла из дома на улице Театральной в неизвестном направлении в понедельник, 24 февраля, в 10 утра. С этого момента связь с ней была потеряна. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье».

Рост пропавшей 165 см. У Александры Кудрявцевой худощавое телосложение. Также женщина носит темные очки. В день исчезновения она была в красной куртке, черных штанах и серой шапке. Волонтеры сообщают также, что горожанка нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо слышал или знает о местонахождении женщины, просят звонить по телефонам: 8 960 131 97 08, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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