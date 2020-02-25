Юные воронежские музыканты сыграют "Концерт с оркестром"

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:05:38+03:00

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29 февраля в Воронеже пройдет финал конкурса «Концерт с оркестром». В нем примут участие лучшие учащиеся фортепианных отделений, отделений струнно-смычковых, народных, духовых и ударных инструментов воронежских школ искусств. Жюри конкурса прослушало более 60 исполнителей, из них 38 учащихся завоевали звание лауреатов этого конкурса. На прослушиваниях звучала музыка Баха, Моцарта, Бетховена, Гайдна, Мендельсона, Чайковского, Рахманинова, Паганини и других композиторов-классиков.

Теперь одаренные юные музыканты выступят с оркестром филармонии. Концерт пройдет 29 февраля в 12.00 в филармонии.

Конкурс молодых исполнителей «Концерт с оркестром» проводится в Воронеже с 2010 года.

ИСТОЧНИК KP.RU