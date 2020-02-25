У жителя Воронежской области нашли полкило марихуаны

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:22:55+03:00

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У жителя села Мечётка Бобровского района полицейские изъяли большую массу травы. В надворной постройке обнаружили высушенные, но не измельченные части растений конопли, а также мешок из-под сахара с веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуаной. Масса найденого составила около 500 граммов, что является крупным размером.

43-летний мужчина, ранее судимый за незаконный оборот запрещенных веществ, признался, что собирался использовать наркотик для личного употребления. За хранение наркотиков в крупном размере ему грозит новый срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU